アテネ五輪柔道男子90キロ級銀メダリストの泉浩氏（43）が30日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。自身の家族構成を明かし、スタジオを驚かせた。今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送され、一昨年まで鮮魚卸売会社の社員として働いていた泉氏。MCの明石家さんまから「何か柔道で生かした仕事に就かなかったの?」と言われると、「実家がマグロ漁師もあったので」と明かした。さらに「