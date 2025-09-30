「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が七回から３番手で登板し、１回２安打２失点、１奪三振、１四球だった。先頭の並木に四球を与えると、なおも１死一塁から北村恵と西村に連打を許し１失点。さらに、２死一、三塁から内山への１５３キロ直球は打者の背中を通過する暴投となり、三走・北村恵が生還した。藤浪は、この日が移籍後２度目の救援登板。