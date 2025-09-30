「Aぇ！group」の佐野晶哉さん、上白石萌歌さん、柿澤勇人さんがミュージカルアニメーション映画「トリツカレ男」のプレミア上映会に登壇しました。 【写真を見る】【Aぇ！group・佐野晶哉】上白石萌歌のアーティスト活動「adieu」に「トリツカレ“てます」 映画「トリツカレ男」プレミア上映会主人公ジュゼッペの声を演じた佐野さんは、 “やっと皆さんに届けることができて本当に幸せやし、ホンマに日本中から愛される作品