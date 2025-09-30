9月28日で今季の全日程が終了したNPBファームリーグ。NPB参加後2年目のシーズンとなったオイシックスは、昨季の最下位を脱出し、７位でシーズンを終えた。スタジアムグルメやイベントなど、様々な取り組みに力を入れてきたオイシックスは、今季ホームゲームの来場者数が10万人を突破。これは、イースタン・リーグ8球団中、読売ジャイアンツに次ぐ、リーグ2位（9月27日時点