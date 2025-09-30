雑貨ブランド「SWIMMER」復活5周年を記念したテーマカフェ「SWIMMER CAFE 〜5thをぎゅっ！〜」が、10月9日（木）〜11月16日（日）の期間、東京・渋谷にある「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」で開催される。【写真】昔ながらの喫茶店メニューも！テーマカフェの詳細■フォトジェニックなテーマカフェ今回開催される「SWIMMER CAFE 〜5thをぎゅっ！〜」は、“10月26日（日）はSWIMMER復活5周年の記念日！“をコンセプトに