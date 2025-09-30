９月27日に行なわれたプレミアリーグ第６節のチェルシー対ブライトン戦。ブライトンが３−１の逆転勝利を収めた一戦を、三笘薫はベンチで終えた。日本代表は４−２−３−１の左MFとして先発した。しかし攻撃に絡めない展開が続き、チームはチェルシーに先制点を許してしまった。失点の場面で、三笘は自陣深くまで下がって相手SBのリース・ジェームズを追いかけたが、三笘の足にクロスボールが当たってわずかにコースを変え、