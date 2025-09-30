2025年9月30日、苫小牧警察署は苫小牧市の無職・永坂椿容疑者（22）を詐欺の疑いで逮捕しました。永坂容疑者は2025年8月29日、胆振地方に住む90代の女性から現金400万円をだましとった疑いが持たれています。警察によりますと、8月29日、女性のもとに息子をかたる男から「現金を至急友人に貸す必要があるので、自分の代わりに行く知人女性に現金を渡してほしい」という内容の電話がかかってきました。その後、永坂容疑者が息子の知