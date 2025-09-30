9月30日、新潟市西蒲区の畑でナシ約200個が盗まれる被害がありました。盗難の被害を受けたのは、新潟市西蒲区のナシ畑です。9月30日の午前9時ごろ、この畑を管理する50代の男性が、出荷用に育てていたナシ約200個(時価計約6万円相当)がなくなっていることに気付き、警察に被害届を出しました。男性の畑で育てられていたナシは「かおり」という品種で、先週末から収穫を始めており、木になった実の部分だけが盗まれたということです