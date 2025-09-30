◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（30日、東京ドーム）巨人の田中将大投手の日米通算200勝を目前に控え、8回2アウトからマウンドに上がったのは守護神のライデル・マルティネス投手。この阿部慎之助監督の決断に東京ドームがどよめきました。田中投手とは移籍してきた年が同じ、"同期”となりますが、キャンプから仲良く練習する姿が幾度となく見られました。「キャンプ最初の時期に話しかけてくれたおかげでチームにちょっとずつ