金の価格が、史上初めて2万円の大台を突破しました。名古屋の買い取り店には、眠っていた指輪などを売りに来る人が続々と訪れていて、査定額に驚きの声があがっていました。今後も金の価格は上がり続けるのでしょうか。 ■眠っていた金の指輪を売りに…査定に「正直びっくり」 9月29日、1グラムあたりの小売価格が2万18円と、史上最高値となった「金」、30日午後の価格も、2万396円と止まる気配がありません。