「ソフトバンク−日本ハム」（３０日、みずほペイペイドーム）日本ハム・新庄監督が試合前のメンバー交換で黄色の花束を持って登場。リーグ優勝を果たしたソフトバンク・小久保監督に手渡すサプライズを見せた。新庄監督が花束を手にベンチから出てくる姿を見た小久保監督も笑顔。新庄監督は悔しそうなジェスチャーをした後、何らかの言葉をかけて花束を手渡した。小久保監督もうれしそうに受け取り、両者がっちりと握手した