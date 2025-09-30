ACミランとインテル・ミラノの本拠地ジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）＝9月28日、ミラノ（ロイター＝共同）【ローマ共同】イタリア北部ミラノ市にあるサッカーのACミランとインテル・ミラノの本拠地ジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）と周辺の土地を、ミラノ市が両クラブに売却することを決めた。市議会が30日、売却を承認した。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式会場で、五輪後には新ス