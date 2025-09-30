前名古屋市長の河村たかし衆院議員が代表を務める地域政党「減税日本」は30日、日本保守党との連携を解消したと明らかにした。保守党から「特別友党関係」の解消を通告され、減税日本側も「信頼関係の再構築は不可能」としている。河村氏は保守党共同代表の解任も伝達されたと主張。自身の今後について「所属政党は私自身が判断する」と離党を示唆した。保守党内では、百田尚樹代表と河村氏が党運営を巡り対立していた。