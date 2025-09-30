ロジクールは9月30日、販売中のワイヤレスマウス「MX MASTER 3S」に価格を抑えた「MX MASTER 3S Bluetooth edition」を追加して発売した。直販ストアでは17,820円前後。ロジクール、無線マウス「MX MASTER 3S」に価格を抑えたBluetoothモデル追加ワイヤレスマウス「MX MASTER 3S」の製品内容から、「Logi Bolt USB-Cレシーバー」を省略したことでBluetooth接続で利用できる販売製品。マウス自体はLogi Bolt USB-Cレシーバーとの接