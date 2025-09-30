◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人・岡本和真内野手が８回に中日の３番手・梅野雄吾投手から死球を受け、その後に貴重な追加点を挙げた。先頭の若林楽人外野手が中前打。途中出場のオコエ瑠偉外野手が送りバントを決め１死二塁、同じく途中出場の浦田俊輔内野手の二ゴロで２死三塁となった場面で打席に入った岡本は、左脇腹あたりへ死球を当てられた。このところ死球を受けて投手をにらみつける場