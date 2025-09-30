クリエイティブガールグループ「Ｅｔｔｏｎｅ（エトネ）」が３０日、ヒューリックホール東京で「ＥｔｔｏｎｅＤｅｂｕｔＳｈｏｗｃａｓｅ」を開催した。Ｅｔｔｏｎｅは９月１０日にデビュー。音楽プロデューサーのＡＬＹＳＡが設立したレーベル「Ｏ２１」から誕生した、独自の音楽ジャンル?ＬＯＯＳＥＰＯＰＳ?を掲げる７人組ガールズグループだ。この日のショーケースでは、１ｓｔｓｉｎｇｌｅに収録されている「Ｕ