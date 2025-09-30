女優の長澤まさみの美スタイルから、ファンは目を離せない。３０日、自身のインスタグラムにスタイルを生かしたポージングショットを投稿した長澤。黒のレザーコートにグレーのタイツをあわせたショットや、ブラウンのコートとロングブーツを着用したショットなどをアップした。また、前日には真っ赤なコートとパンプスですらりとした生足を披露していた長澤。圧倒的なスタイルをみせた。これらの投稿にファンからは「素敵す