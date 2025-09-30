◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（３０日・横浜）ヤクルトの西村瑠伊斗内野手がプロ初安打初打点をマークした。この日、今季初めて出場選手登録された西村は、５回に村上の代走で起用され、そのまま守備に。７回１死一、三塁で迎えた最初の打席でＤｅＮＡ・藤浪の１５６キロを右前に運び、三塁走者が生還した。西村は京都外大西から２２年ドラフト２位で入団。プロ３年目の今季はイースタン・リーグで１００試合に