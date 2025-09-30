来月、バスケットボールBリーグとバレーボールVリーグが開幕します。レブナイズとフラーゴラッドが優勝をかけて戦いますが、どちらも優勝＝昇格とはならない事情があります。 現在の県体育館や西原商会アリーナでは「昇格」の条件を満たしません。 県の新たな体育館の計画も進む中、鹿児島に必要な施設はどういうものなのか。先進地・佐賀県のSAGAアリーナを取材してきました。