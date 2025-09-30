秋が深まり、あすから10月です。 物価高が続くなか、食品や電気料金など様々な値上げが予定されています。 まずは、飲食料品です。帝国データバンクによると来月3024品目が値上げします。3000品目を超えるのは半年ぶりです。なかでも「飲料・酒類」の値上げが多く、「コカ・コーラ」や「三ツ矢サイダー」、「午後の紅茶」などの500ミリリットルペットボトルの希望小売価格は、3年前は154円でしたが、216円に