10月開幕するバスケットボールB2リーグ。シーズン開幕を前に30日、信州ブレイブウォリアーズが報道陣に練習を公開しました。長野市のホワイトリングで練習を公開した信州ブレイブウォリアーズ。対戦相手を想定したフォーメンションなどを確認しながら、およそ2時間、汗を流しました。昨シーズンはB2東地区3位だったウォリアーズは今シーズン、4人の選手が加わり新たな顔ぶ