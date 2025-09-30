NASA＝アメリカ航空宇宙局とアメリカ企業Sierra Space（シエラ・スペース）は2025年9月25日付で、Sierra Spaceが開発中のスペースプレーン（宇宙往還機）「Dream Chaser（ドリームチェイサー）」に関する契約の変更を発表しました。ISSへの物資補給は“最低7回”から“回数指定なし”に【▲ Sierra Spaceが開発中のスペースプレーン「Dream Chaser（ドリームチェイサー）」（Credit: Sierra Space）】Dream Chaserは再利用可能な無