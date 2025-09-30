◇パ・リーグ（2025年9月30日楽天ーロッテ）最多安打のタイトルを争う楽天・村林が同点打を放った。1点を追う8回2死一、二塁で左越え二塁打。これが7試合、22打席ぶりの安打で、シーズンの安打数を142とし、この時点で日本ハム・清宮幸、西武・ネビンを上回った。さらに続く黒川が左前適時打を放って勝ち越した。