動画投稿アプリ「TikTok」は、今年上半期に速報性の高いニュースを最も多く配信したアカウントとして、日本テレビを選出しました。日本テレビが選ばれたのは、TikTokの2025年上半期「Best Breaking News Content（ベスト・ブレイキング・ニュース・コンテンツ）」です。TikTokには、様々なニュース動画が投稿されていますが、今年1月から8月までの間に、速報性の高いニュースを最も多く配信したアカウントが日本テレビだったという