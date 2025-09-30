テレビ朝日系「プラチナファミリー＆路線バスで寄り道の旅合体ＳＰ」が３０日、放送された。フリーアナウンサー・徳光和夫、ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子、エッセイストの阿川佐和子氏が東京・築地の場外市場を散策。包丁屋を前に、徳光アナは高嶋に「お料理はする？」と聞いた。高嶋は「一応します。嫁入りの包丁がありますね。未だに。２５年前の嫁入り包丁。母に持たされて。で、１年にいっぺん母が研ぎに出