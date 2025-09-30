山形県では、上空の寒気や気圧の谷の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。１０月１日朝から２日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］東北地方は、１０月１日から２日にかけて気圧の谷となるでしょう。山形県では、上空の寒気や暖かく湿った空気の影響により、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、山