一大トレンドボトムスのひとつとして、各ブランドからリリースされているバレルレッグパンツ。裾にかけてカーブした樽のようなシルエットが目を引く一方で、バランスよくスタイリングするには難易度が高そう……と、感じるミドル世代も多いのでは。そこで今回は【GU（ジーユー）】でおすすめのバレルレッグパンツと、40・50代が丸っとお手本にしたい大人っぽコーデ術をお届けします。 ラフな雰囲気