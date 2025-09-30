9月28日、女優の吉瀬美智子が自身のInstagramを更新。27日にプロ野球パシフィックリーグ2連覇を決めた福岡ソフトバンクホークスへのお祝いの言葉をつづり、ホークスのユニフォーム姿の自身の写真を添え、ファンからは喜びの声があがっている。《優勝おめでとうございます 吉瀬美智子》とつづった吉瀬は、ホークスのユニフォームの上着を着用し、右腕を高く上げた投球フォームのオフショットを公開した。優勝へのマジックナンバ