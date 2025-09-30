DEZERT主催＜SUMMER PARTY ZOO 2025＞が8月2日、東京・Zepp Hanedaにて開催された。猛獣達の夏祭りをテーマに行われた同イベントは2024年に続き、DEZERTのSORAをオーガナイザーとして「昨年を超えるハッピーをお届けしたい」という強い意志のもとに実施されたものだ。昨年の＜SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜＞は、MUCC、AKi、DEZERTのステージほか、KenにまつわるエトセトラやSakura Session、LUNA SEA Respect Sessio