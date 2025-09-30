グッズなど諸経費の管理を9月29日、『デイリー新潮』が1990年代に活躍した人気バンド「SIAM SHADE」の内紛について報道。メンバーのひとりが残りの4人を提訴、計38曲の楽曲の演奏と「SIAM SHADE」名義での活動差し止めを求めていると報じた。「記事の中では提訴した側であるギタリストのDAITAさんが取材に答えています。DAITAさんはバンドのメインソングライターであり、解散後は氷室京介のツアーギタリストとして活躍した凄腕。