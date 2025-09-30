2025年10月1日（水）から、主原料を北海道産にこだわったプリン専門店『プリン本舗』にて、新商品『侍のチーズケーキ』2種類が販売されます。 画像：株式会社 侍ファクトリー 『プリン本舗』は、男性が美味いとうなる、甘さ控えめのプリンを販売するブランド。侍の絵が描かれた瓶がトレードマークの『侍のプリン』が看板商品です。 そんなプリン専門店から、試行錯誤を重ねて完成した自信作のチ&