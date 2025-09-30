本日の日経平均株価は、機関投資家のポジション調整の売りが優勢となり、前日比111円安の4万4932円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は21社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、「航空エンジンの保有部品販売が好調」と報じられたＩＨＩ [東証Ｐ]、今期業績・配当予