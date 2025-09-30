この記事をまとめると ■トラック販売会社「タカネットサービス」のリース事業にスカニアジャパンが参入した ■7月24日にスカニアの新型「スカニアスーパー」のレンタルサービスの展開を開始した ■輸入トラックを導入したい企業にとってレンタルサービスは助け船になるだろう ついにスカニアがトラックリース事業に参入 近年の日本法人の設立によるディーラー網の全国的な整備により、国内でも多数の車両を見かけるようになった