新日本プロレスの棚橋弘至、ウルフ・アロン、元アンジュルムで書道家の竹内朱莉が30日、東京・歌舞伎町シネシティ広場で『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』公開記者会見を開いた。【動画】元アンジュルムで書道家の竹内朱莉、生パフォーマンスで“闘強導夢”を揮毫「プロレスの力強さを字に込めたい」冒頭、1人で棚橋は登場。「新日本プロレス、100年に1人の逸材、そして代表取締役社長、そして引退まで残り96