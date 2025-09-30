愛知県警は３０日、三重県警警備２課巡査、金丸昂太郎容疑者（２９）（津市桜橋）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童買春）容疑で逮捕した。発表によると、金丸容疑者は今年３月２８日、ＳＮＳで知り合った少女（１６）が１８歳未満と知りながら、名古屋市中区のホテルで現金２万円を渡し、みだらな行為をした疑い。「弁護士が来てから話します」と供述している。三重県警によると、金丸容疑者は事件当時、健康上の理由