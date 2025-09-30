¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼ÃæÆü¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë»î¹çÁ°¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÂîµå¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢µµß·ÍýÊæÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ÀèÅ·À­ÆñÄ°¤Îµµß·Áª¼ê¤Ï²áµî4Âç²ñ¤Ç¶ä3¸Ä¤ËÆ¼5¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£11·î15Æü¤«¤éÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤ÈÊ¡Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤âÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯100¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Ö100¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬