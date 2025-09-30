BE:FIRSTのメンバーSOTAによるソロ楽曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeにて公開された。BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第4弾となる、SOTAの作品。BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOARを迎えて制作された本作は、茅ヶ崎生まれのSOTAらしいバンドサウンドと心地よいグルーヴが印象的な、海の香りを感じさせる、チルなバイブスに満