開業４０周年を迎えたそごう横浜店は記念菓子を配って４００人超の買い物客を出迎えた＝９月３０日午前１０時そごう横浜店（横浜市西区）は３０日、１９８５年の開業から４０周年を迎えた。午前１０時の開店前から４００人超の行列ができ、出迎えた従業員が洋菓子のありあけと記念に用意した横浜銘菓「ハーバー」を配った。この日は地下２階の食品フロアに小田原市が拠点の２店舗が開業し、県内の名店の誘致を進めている。６日