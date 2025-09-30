スーパーのパート仲間と行くカラオケが、何よりの楽しみなB子さん。ある日、いつものカラオケ会に店長も参加する事に。ところが、店長が音痴すぎる＜強制ハモリ＞を炸裂して、大ストレス！！ 全員からブーイングされるも、店長のメンタルは強靭で――？ 最高のストレス解消方法、カラオケ♪ 私はカラオケが大好きです。スーパーで一緒に働くパート仲間たちと、定期的に