NMB48・和田海佑の1st写真集（10月15日（水）発売）のタイトルが『確信犯』に決定し、通常版・限定版の表紙が解禁された。 NMB48和田海佑写真集『確信犯』通常版表紙 NMB48和田海佑写真集『確信犯』セブンネット限定版表紙 MB48の7期生として23歳で加入し、“遅咲きのヒロイン”とも称される和田海佑は、キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで