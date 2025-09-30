９月１０日にデビューした女性７人組グループ「Ｅｔｔｏｎｅ（エトネ）」が３０日、東京・有楽町のヒューリックホール東京でデビューショーケースライブを行った。グループ名の由来は、本音をこぼす瞬間に発する日本語「えっとね」と、「驚き」を意味するフランス語を掛け合わせたもの。１年半の育成期間を経て、トレンドに流されない「ＬＯＯＳＥＰＯＰＳ」を掲げてデビューした。デビュー曲「Ｕ＋Ｕ（ユーアンドユー）」