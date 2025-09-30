８位浦和は３０日、神戸戦（１０月４日・埼スタ）に向けてさいたま市内で公開練習を行った。神戸戦はＤＦダニーロボザが累積警告による出場停止のため、この日の練習ではＤＦ根本健太が左センターバック（ＣＢ）に入り、ＤＦホイブラーテンとコンビを確認。今季、流通経大から加入し、Ｊ１初先発が近づく２２歳は「チームのために、自分が持っている特徴を出して仕事ができれば」と意気込んだ。身長は１８４センチとＣＢとして