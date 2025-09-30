◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中瑛斗投手が３番手で登板して無失点に抑えた。登場曲を今季限りで現役引退となる日本ハム時代の先輩・中田翔内野手の登場曲・ビーグルクルーの「ＭｙＨＥＲＯ」に変えてマウンドに立った。３―２の７回から２番手で中川が登板。この回の先頭・森には四球を与えた。７番・石伊には犠打を決められて１死二塁。８番・辻本を三ゴロ。ここで阿部監督がマウンド