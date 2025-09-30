将棋の藤井聡太王座＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に伊藤匠叡王が挑む第７３期王座戦五番勝負第３局が３０日、名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで指され、伊藤叡王が１０３手で勝利し、シリーズ２勝１敗とし、二冠に“王手”をかけた。午前９時に対局開始。先手・伊藤、後手・藤井ともに飛車先の歩を進める相掛かりの戦型となった。６２手目を考慮していた藤井は、昼食休憩開始の午後０時１０分を待たず、同