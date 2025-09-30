◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月30日東京D）巨人の田中瑛斗投手（26）が1点リードの7回2死二塁の場面で3番手で登板。日本ハム時代の先輩で、今季限りで現役引退の中日・中田の登場曲であるビーグルクルーの「MyHERO」を流しマウンドに上がった。田中将の日米通算200勝の権利がある状態で同点も許されない状況も、代打・鵜飼を空振り三振に打ち取り、力強いガッツポーズで吠えた。中田が引退を表明した際には「私