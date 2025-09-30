近鉄山田線は、9月30日午後8時20分現在、明星ー宇治山田駅間で運転を見合わせています。近鉄によりますと、午後7時40分前に、宮町－伊勢市間で発生した人身事故の影響だということです。運転再開は、午後8時50分頃の見込みです。