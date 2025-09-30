◇セ・リーグ横浜（2025年9月30日DeNA−ヤクルト）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が30日、ヤクルト戦（横浜）の7回に救援登板した。先頭に四球を与えると、1死から北村に中前打を許し、一、三塁のピンチを招いた。西村に適時右前打で追加点とされ、2死一、三塁からは右打者・内山の背部に変化球が抜けた。暴投となり、さらに1点を失った。28日の広島戦（マツダ）に続き、移籍後2度目の救援登板。広島戦では7回に2番手で登