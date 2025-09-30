Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２３）が３０日、都内で行われた、声優を務めたアニメ映画「トリツカレ男」（１１月７日公開）のプレミア上映会に上白石萌歌（２５）らと出席した。今作は同名小説を原作にミュージカルアニメ化したラブストーリー。この日は佐野らが劇中曲を生歌唱し、盛り上げた。集まった観客は同作を世界最速で鑑賞できるというものだったが、歌唱は上映前だったことから佐野は「せめて作品を見た皆さんの