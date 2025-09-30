記者会見する中国電力の中川賢剛社長＝30日午後、広島市中区中国電力は30日、2040年度までの経営ビジョンを発表した。温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラル実現に向け、原子力発電を最大限活用し、再生可能エネルギーの導入拡大にも取り組む方針を改めて示した。昨年12月の島根原発2号機（松江市）の再稼働や、電力需要の増加などを受けて策定した。現在建設中の島根原発3号機は、30年度までの営業運転開