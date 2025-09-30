【広州＝遠藤信葉】香港紙・星島日報などは３０日、香港の民主活動家で英国亡命中の羅冠聡氏が、シンガポールの空港で入国拒否されたと報じた。シンガポール当局は、羅氏が香港警察に国家安全維持法（国安法）違反容疑で指名手配されていることを理由に「羅氏の入国は国益に適さない」と説明しているという。英ＢＢＣによるとシンガポール当局は過去にも、香港の民主活動家を招いたシンガポール人の活動家に罰金を科しており、